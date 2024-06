La comédienne mexico-kényane est la vedette de "Sans un bruit - Jour 1", le préquel du film fantastique de John Krasinki. Elle incarne Sam, une jeune femme qui débarque à New York au moment où les aliens envahissent la Terre. Un défi inédit, dix ans après avoir remporté un Oscar pour "12 Years a Slave", son tout premier film.

Couronnée par l’Oscar du second rôle féminin pour 12 Years A Slave en 2012, la comédienne Lupita Nyong’o est devenue un visage familier du cinéma américain grâce au personnage de Nakia dans Black Panther. Après avoir joué Maza Kanata en motion capture dans la nouvelle trilogie Star Wars, et livré une double performance bluffante dans l’excellent Us de Jordan Peele, elle est cette semaine la tête d’affiche de Sans un bruit – Jour 1, le préquel de la saga crée par l’acteur-réalisateur John Krasinki. Ce dernier a cédé les commandes au jeune Michael Sarnoski qui nous transporte à New York, aux premières heures de l’invasion d’aliens qui fondent sur les humains au moindre son. De passage par Paris, Lupita Nyong’o nous a raconté cette nouvelle expérience pas tout à faire comme les autres…

TF1info : Étiez-vous fan des deux premiers films et a-t-il été facile de dire oui à ce préquel ?

Lupita Nyong’o : Quand j’ai vu les deux premiers films, je les ai trouvés brillants. Je ne regarde pas souvent les films d’horreur parce qu’ils me font peur. Mais j’ai eu une bonne conversation avec John Krasinski à propos de sa vision pour cette franchise et pourquoi il pensait que ça valait la peine de raconter une autre histoire dans cet univers. Et c’est parce qu’il voulait vraiment aller au-delà de ce que le genre propose d’habitude. Il voulait être expérimental, pas seulement donner aux gens ce qu’ils connaissent. Mais aussi faire quelque chose de nouveau et de surprenant. Ensuite, j’ai lu le scénario et j’ai vu le premier film de Michael Sarnovski, Pig, et j’étais très excitée par sa manière d’aborder un sujet très sombre avec une certaine forme de tendresse. Ça me semblait une approche intéressante pour raconter une autre histoire de Sans un bruit.

Vous dites que vous n’aimez pas regarder les films d’horreur. Mais vous avez délivré l’un des performances les plus flippantes dans Us de Jordan Peele. Est-ce qu’il était temps d’avoir peur à votre tour à l’écran ?

Dans Us, je jouais les deux ! La personne flippante et la personne flippée ! Disons que je préfère être la personne qui fait peur aux autres que celle qui a peur. J’aime donc être dans les films d’horreur, davantage que les regarder ! (Rires).

Lupita Nyong'o dans le terrifiant "Us" de Jordan Peele. - Universal

Qui est Sam, votre personnage ?

Sam est une femme qui est venue à New York pour la journée lorsque l’invasion intervient. Elle doit trouver une manière de survivre dans ce nouveau monde. En chemin, elle rencontre Eric (Joseph Quinn de Stranger Things - ndlr), qui est un parfait inconnu pour elle. Un peu à contrecœur, ils vont devoir unir leurs forces pour s’en sortir.

Cette saga, c’est une critique d’un monde qui fait un peu trop de bruit, vous ne trouvez pas ?

Eh bien oui… New York, où se déroule ce film, est une ville extrêmement bruyante. J’y ai vécu pendant dix ans et je sais de quoi je parle ! À vrai dire, il y a tellement de bruit qu’on finit par oublier à quoi ressemble le silence. On perd aussi le contact avec la nature. Même si elle n’est jamais totalement silencieuse, à vrai dire. Il y a toujours du vent dans les feuilles, des oiseaux qui chantent… Mais on finit par oublier ces petites choses simples de la vie parce que nous sommes absorbés par notre mode de vie urbain. Et un film comme celui-là offre un répit. Il permet de faire l’expérience d’un silence précieusement étudié.

Est-ce que c’est un avertissement ?

Un avertissement ? Je ne sais pas si c’est une critique. Mais je pense qu’il permet de faire l’expérience de ce qui arriverait si nous étions obligés de nous taire.

Les meilleurs films de divertissement sont ceux qui ont aussi un message, non ?

Je crois que les films ont besoin d’avoir plusieurs niveaux de lecture. Parce que la vie est comme ça. Nous ne faisons pas tous l’expérience du monde de la même manière. Et les histoires que nous racontons doivent être faites ainsi.

En 2014, Lupita Nyong'o remportait un Oscar pour son tout premier film, "12 Years A Slave". - Getty Images via AFP

Voilà dix ans que vous avez remporté un Oscar pour 12 Years a Slave, qui était votre tout premier film. A-t-il fallu faire attention à choisir les bons projets par la suite ?

Je ne sais pas s’il fallait, mais ça m’a donné l’opportunité de faire attention et d’être sélective. C’est le privilège d’avoir débuté avec un film qui a une telle résonance et un tel succès. J’ai essayé d’en tirer le meilleur parti. Après, je ne peux pas juger, je n’avais jamais vécu un truc pareil avant (sourire). Mais je suis très reconnaissante.

Aujourd’hui votre carrière ressemble à celle que vous imaginiez ?

Non ! Ça n’a pas commencé de la manière que j’imaginais. Donc rien ne ressemble du tout à ce que j’imaginais ! Ce que j’ai compris en dix ans, c’est qu’il fallait prendre les choses comme elles viennent. J’ai dû dépasser le choc de gagner un Oscar pour mon premier film parce que j’avais encore une carrière à construire. Et me donner la permission de faire des erreurs. Mais aussi de grandir, de gagner de la maturité. D’embrasser le privilège que j’ai reçu.

En février dernier, vous étiez présidente du jury de la Berlinale et vous avez remis l’Ours d’or à Dahomet de la Franco-sénégalaise Mati Diop. Qu’avez-vous aimé dans ce film ?

C’était l’un des films sur lequel tout le monde était d’accord. Dès que nous sommes sortis de la salle, nous étions tous très émus. J’ai trouvé que c’était novateur, j’aimais l’approche originale. Mati Diop prend des objets inanimés, des reliques, et leur donne une voix. Son film est resté en nous longtemps après la projection et au moment de délibérer tout le monde était d’accord.

On vous voit bientôt dans un film en français ?

Je ne vois pas pourquoi le contraire ! (sourire)

>> Sans un bruit - Jour 1 de Michael Sarnoski. Avec Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Alex Wolff. 1h39. En salles mercredi.