Départ canon, fantômes du passé et tueur vicieux : "Scream VI" réussit son déménagement à New York

Un an après les évènements de Scream 5, son héroïne croise la route des quatre survivants du récent massacre de Woodsboro. Tara (Jenna Ortega), son aînée Sam (Melissa Barrera) et les jumeaux Mindy (Jasmin Savoy Brown) et Chad (Mason Gooding) ont quitté leur bourgade maudite pour New York dans l’espoir de gagner en tranquillité et d’oublier qu’ils ne sont pas passés loin de la mort. Sauf qu’à l’image de la ville, Ghostface lui aussi ne dort jamais et revient les hanter. Hayden Panettiere qualifie Kirby "d’atout". "Je travaille pour le FBI. J’ai une histoire avec le tueur et les filles, j’ai déjà vécu ça. Je suis donc là pour aider et non entraver l’enquête", assure-t-elle.