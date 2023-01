"Scream VI" : Ghostface poursuit Jenna Ortega jusqu’à New York dans une première bande-annonce

Le décor aussi change totalement. Oubliée la petite bourgade américaine, Scream s’installe dans la ville qui ne dort jamais. New York, où le taux élevé de criminalité devrait aider Ghostface à passer inaperçu. Les quatre survivants du dernier massacre, Tara (Jenna Ortega), Sam (Melissa Barrera), Mindy (Jasmin Savoy Brown) et Chad (Mason Gooding) se sont installés dans la Grosse Pomme pour espérer gagner en tranquillité et oublier qu’ils ne sont pas passés de loin de la mort. Mais dès les premiers instants de la bande-annonce, les deux premières se retrouvent poursuivies jusque dans un supermarché.