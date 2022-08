François Hollande va doubler un personnage dans le film d'animation "Silex and the city"

Dans le long-métrage, qui portera le même nom que sa série "intello et bavarde" - sorte de fresque de notre époque à la sauce paléolithique - les voix "sont enregistrées avant et on anime par-dessus", a expliqué le dessinateur. "Il y a des gens qui sont plus ou moins doués. Lui, c'est un comédien démentiel. Il était dingue, hyper marrant", a-t-il relaté, sans dévoiler le personnage que va interpréter François Hollande. "Il ouvre le film, et on le retrouve tout du long", précise le dessinateur, qui avait "eu l'occasion de croiser l'ancien président à de nombreuses reprises", dans le cadre de son métier d'origine de dessinateur de presse.

A ce titre, il a l'habitude de faire intervenir dans sa série de nombreux sportifs, scientifiques, philosophe, journalistes, et hommes et femmes politiques. "Il suit mon travail", et "j'avais déjà enregistré pas mal de ses ministres, et notamment de nombreux ministres de la Culture, comme Najat Vallaud-Belkacem, Audrey Azoulay ou Fleur Pellerin, ou encore Fréderic Mitterrand", rappelle-t-il. Mais, cette fois-ci, "c'est la première fois que c'est un président de la République !"