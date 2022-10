Six mois après la gifle aux Oscars, Will Smith revient déjà à l’écran avec "Emancipation"

Déjà lauréat de l’Oscar 2022 du meilleur acteur pour La Méthode Williams, Will Smith pourrait-il réaliser un doublé historique ? S'il a été exclu de la cérémonie pour dix ans, il reste malgré tout éligible à une nouvelle récompense. Aux Oscars, ce sont les acteurs et actrices entre eux qui déterminent les nominations dans leurs catégories, avant que tous les votants désignent le gagnant et la gagnante lors du vote final.

Une partie des collègues de l’ex-Prince de Bel Air pourrait être tentée de le boycotter, quand bien même il serait excellent dans Emancipation. Malgré ses excuses à répétition, la profession semble rester mitigée à son égard. Depuis la gifle, il n’a ainsi aucun tournage en prévision, plusieurs projets sur lesquels il travaillait - dont Bad Boys 4 - ayant été ajournés par les producteurs.