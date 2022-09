"Smile" : ce petit film d’horreur qui a tout pour devenir culte

S’il y a bien un genre cinématographique plus rentable que les autres, c’est le film d’horreur. Pas besoin de superstars hors de prix, ni d’effets spéciaux démentiels. Il suffit de savoir installer une atmosphère, bien glauque et angoissante de préférence, et de maîtriser l’art du "jump scare", ce délicieux procédé de mise en scène qui consiste à faire sursauter le spectateur au moment où il s’y attend le moins.

Tourné pour un budget modeste de 15 millions de dollars par le jeune réalisateur Parker Finn, Smile, excelle à tous les niveaux. Avant sa sortie américaine le week-end prochain, cette petite pépite malfaisante s’est classée à la première place des nouveautés de la semaine ce mercredi en France. Et c'est mérité !