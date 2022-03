"I Love America" : l’escapade californienne de Sophie Marceau vaut-elle le détour ?

Le film se construit sur cet aller-retour permanent entre un passé douloureux et un présent en reconstruction, laissant de côté certains personnages. On aurait aimé en voir un peu plus du club drag que tient Luka, le meilleur ami de Lisa. On aurait adoré encore plus de scènes entre Lisa et son nouveau boyfriend de 20 ans de moins qu’elle, tant l’alchimie entre Sophie Marceau et Colin Woodell est douce. Malgré l’apparition des tubes disco cultes – on vous laisse imaginer celui qui accompagne l’arrivée de l'héroïne à l’aéroport de Los Angeles -, il a manqué à I Love America un petit quelque chose pour que notre cœur fasse "Boum".