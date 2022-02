Sophie Marceau plaque tout dans la bande-annonce du film "I Love America"

Derrière la caméra ? Lisa Azuelos, qui a déjà collaboré avec Sophie Marceau pour LOL et Une rencontre. La réalisatrice explique avoir, au départ, écrit "vraiment une comédie à l’américaine", inspirée des relations sur Tinder "qu’elle avait commencé à explorer à Los Angeles", où elle s’est installée en septembre 2019. Puis le script a évolué, l’amenant à parler de son enfance, mais aussi de sa mère, la chanteuse Marie Laforêt, décédée deux mois après son arrivée en Californie. "Au fur et à mesure de l’écriture, des flashbacks se sont imposés et j’ai compris que j’allais écrire sur le lien à l’amour. Et donc à la mère. Si on réfléchit bien, tous mes films ne parlent que de ça", souligne-t-elle dans les notes de production.