Barry Alexander Brown : "J’espère que le public sera inspiré par 'Un fils du Sud'"

Vous avez tourné dans les lieux où tout s’est déroulé dans les années 1960. Pourquoi était-ce si important ?

C’était un cadeau. Pouvoir filmer au dépôt de bus où les Freedom Riders ont été attaqués en mai 1961, dans l’église du révérend Abernathy, devant cette porte où Rosa Parks a dit à Bob Zellner : "Ne pas choisir, c’est un choix"… C’était vraiment significatif pour moi en tant que natif de Montgomery et en tant que cinéaste. Je pense que ça rend le film plus vrai et plus puissant. J’ai dû me battre avec mes producteurs pour tourner là-bas et dieu merci, ils ont cédé !

Comment ont réagi les habitants de Montgomery lors du tournage ?

Très favorablement ! Je pense qu’ils ont aussi apprécié que je sois natif de la région. Je vis à New York depuis des dizaines d’années, mais ma mère de 96 ans est toujours à Montgomery. Au début, ils disaient : "Tu vas donner une mauvaise image de nous, pas vrai ?" La vérité, c’est que les méchants de ce film sont des sudistes. Tout comme les héros. Et la plupart d’entre eux viennent de l’Alabama. C’est une histoire de bien et de mal. Je voulais que ceux qui agissent mal soient de vraies personnes, pas des méchants en carton. Le personnage de Doc a été infirmier pendant la guerre de Corée, il a sauvé des soldats noirs des fusillades. Pourtant, quand il revient dans le Mississippi, il est prêt à pendre les mêmes personnes. C’est fou.

Pourquoi avoir choisi l’acteur Lucas Till (X-Men, MacGyver) pour interpréter Bob Zellner ?

Je voulais, dans la mesure du possible, que tous mes acteurs soient originaires du Sud. Lucas a grandi à Marietta, dans la banlieue d’Atlanta, en Géorgie. C’était super parce que de temps en temps, il improvisait avec des expressions tellement sudistes que ça me faisait beaucoup rire. Je n’ai pas eu besoin de lui expliquer ce que c’était qu’être sudiste. C’est un acteur formidable. Je l’ai vu dans un film horrible qui s’appelle Monster Cars. Mais lui est vraiment bon dedans. Ça m’a impressionné et je trouvais aussi qu’il ressemblait à Bob. La première fois que Bob est venu sur le tournage, il m’a dit en plaisantant : "Il est presque aussi beau que moi !" (rires)