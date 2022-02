Des réseaux sociaux au grand écran, l’affaire Mehdi Meklat refait surface avec "Arthur Rambo"

À partir de 2008, Mehdi Meklat forme, avec son copain de lycée Badroudine Saïd Abdallah, un duo dont les reportages sur le Bondy Blog et les chroniques auprès de Pascale Clarke, sur France Inter, offrent un regard édifiant sur la réalité de la vie en banlieue. Originaires de Seine-Saint-Denis, ils réalisent un documentaire sur la Cité des 4000 à la Courneuve pour Arte, et signent un premier livre, Burn Out, inspiré de l’histoire d’un homme qui s’était immolé dans une agence de Pôle Emploi en 2013.

Signe supplémentaire de leur reconnaissance, Mehdi et Badrou posent en une des Inrocks le 31 janvier 2017 en compagnie de l’ex-Garde des Sceaux Christiane Taubira, à l’occasion de la sortie de Minute, leur deuxième roman, ancré dans une réalité brûlante. Ensemble, ils accordent à l’hebdomadaire un entretien fleuve sur la jeunesse des quartiers populaires, les fractures de la société française et l’ascension, à l’époque, d’un candidat nommé Emmanuel Macron… Quelques semaines plus tard, tout s’effondre.