Alice Pol : "'Murder Party' est une ode à la fantaisie"

Avez-vous des points communs avec Jeanne, votre personnage ?

Je sais que ça ne se voit pas forcément, mais j'ai son côté très obsessionnel. Quand je travaille, il n'y a que ça qui compte, il faut que tout soit linéaire et je bosse beaucoup en amont. Sa retenue aussi, parce que c'est ce qu'on nous apprend quand on est enfant. Mais du coup, quand Jeanne se lâche, c'est vraiment génial, ça fait du bien. En réalité, on finit toujours par trouver des points communs entre soi et son personnage.

Murder Party rappelle qu'il faut garder son âme d'enfant. En tant qu'actrice, ça doit vous parler ?

L'enfance résiste encore plus aux années quand on est comédien, c'est certain. On garde en soi cette spontanéité. Murder Party est une ode à l'enfance, au droit de se divertir et d'aimer ça. D'ailleurs, c'est au moment où Jeanne se reconnecte avec l'enfant en elle qu'elle devient heureuse. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, plus on s'éloigne de ça, plus c'est douloureux.

Le film nous rappelle que les apparences sont trompeuses… Comme dans la vraie vie ?

Oui, dans la vie ce ne sont pas toujours les personnes qui ont l'air le plus solide qui le sont vraiment. Parfois, les gens les plus fantasques savent absolument où ils vont. Mais on n'en dira pas plus !