Harrison Ford de retour en Indiana Jones : et pourtant le rôle n'était pas pour lui au départ

À la veille de la sortie du cinquième volet de la saga Indiana Jones, personne n’imagine une autre star que Harrison Ford sous le chapeau de l’archéologue de l’Histoire du cinéma. Et pourtant… Fruit de l’imagination de George Lucas, qui voulait s’essayer à un genre différent après le succès de Star Wars, le personnage n’avait pas du tout été écrit pour l'interprète de Han Solo. Et pour cause : son créateur voulait confier le rôle à un comédien encore peu connu du grand public.

Fin 1979, lorsque la recherche de l’interprète idéal débute, les noms de Nick Nolte, Peter Coyote, Harry Hamlin et même Bill Murray circulent. Le directeur de casting MiKe Fenton milite pour Jeff Bridges, mais George Lucas et sa femme ont un faible pour un certain Tom Selleck. Repéré dans Les Feux de l’amour et Drôle de dames, le natif du Michigan auditionne pour Steven Spielberg… Et il décroche le job ! Sauf qu’il y un hic.