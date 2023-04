Harrison Ford dévoilera "Indiana Jones 5" à Cannes, c'est confirmé !

Dans ce nouvel épisode, Harrison Ford sera entouré de Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen et Antonio Banderas, John-Rhys Davies ou encore Shaunette Renee Wilson de la série The Resident. Derrière la caméra, Steven Spielberg a cédé la place à James Mangold, le réalisateur de Walk The Line et Logan.

"En 1995, j’ai eu l’honneur de venir à Cannes pour présenter mon premier film, Heavy, à la Quinzaine des Réalisateurs", déclare ce dernier. "28 ans plus tard, je suis fier de revenir avec un film légèrement plus spectaculaire. Mes légendaires partenaires et moi-même sommes très enthousiastes à l’idée de partager avec vous cette toute nouvelle aventure d’Indiana Jones !"