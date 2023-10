Les toutous qui valaient des milliards : "La Pat' Patrouille", un phénomène qui a du chien

Dès la diffusion du premier épisode en août 2013 sur la chaîne Nickelodeon, aux États-Unis, le public s’emballe pour La Pat' Patrouille. Moins d’un an plus tard, les jouets et objets dérivés inondent les magasins face à la demande croissante des parents. Et c’est sans doute là que réside le secret de la réussite d’une franchise qui a de quoi rendre jaloux tous les producteurs à Hollywood.

Plus forte que La Reine des neiges et que Mickey Mouse lui-même, La Pat' Patrouille a généré en dix ans quelque 12 milliards de dollars. Oui, oui : milliards. "C’est en gros plus que l’intégralité du catalogue des films de Steven Spielberg. La Pat’ Patrouille est phénoménale. C’est unique", s’enthousiasme Keith Chapman, 64 ans, auprès du Financial Times.