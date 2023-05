"Spider-Man : Across the Spider-Verse" : encore plus époustouflant que le précédent

Fort d’un univers visuel au plus près des comics, où Miles Morales est né en 2011, le spectacle était dans chaque scène qui donnait l’impression de feuilleter les pages avec ses yeux. Dans Spider-Man : Across the Spider-Verse, au cinéma le 31 mai, l’adolescent afro-américain et latino a pris possession de ses pouvoirs qu’il tente d’utiliser à bon escient malgré la mise au jour d’univers parallèles. Un multivers que tente de protéger une nouvelle équipe de super-héros, menée par le torturé Miguel O’Hara alias Spider-Man 2099 et Jess, une Spider-Woman noire enceinte. "Ce deuxième film aura plus d’impact que le premier parce qu'on a une multitude de nouveaux Spider-Man et Spider-Woman. Les gens s'identifieront plus à ce film-là parce qu’il le permet", note Stéphane Bak.