"Star Wars" revient avec trois nouveaux films… et un visage déjà connu des fans

Star Wars revient… enfin. Après plusieurs projets mis au placard par Lucasfilm, la patronne du studio Kathleen Kennedy annonce la mise en chantier de trois nouveaux films. Lors d’une convention de fans organisée ce vendredi à Londres, elle a expliqué vouloir étendre la chronologie en amont et aval des aventures de Luke Skywalker. Le premier film sera réalisé par James Mangold, qui vient de diriger Indiana Jones et le cadran de la destinée, et se déroulera ainsi avant les événements du tout premier volet sorti en 1977.

Le deuxième film se déroulera dans le "présent" de la saga et sera conçu comme un trait d’union entre les séries de la plateforme Disney+ que sont Le Livre de Boba Fett, The Mandalorian et la prochaine Ahsoka. C’est d’ailleurs au réalisateur Dave Filoni, qui a planché sur les deux dernières, mais aussi sur la série animée Star Wars : Clone Wars, que le projet a été confié.