"Il était une fois 2" : Amy Adams fait chanter Patrick Dempsey sur Disney+

Le monde entier tombe sous le charme de Giselle dont les aventures, d’un budget de 85 millions de dollars, en rapportent plus de 340 millions au box-office. Déjà nommée une première fois aux Oscars pour Junebug, Amy Adams voit sa carrière décoller et enchaîne les projets d’une grande qualité, souvent sombres et puissants. "Après tous ces rôles qui prenaient aux tripes, je me suis demandé si elle serait capable un jour de redevenir Giselle", révèle le compositeur de légende Alan Menken. Mais il n’a pas fallu plus d’une seconde à la comédienne pour retrouver son héroïne pétillante, joyeuse et résolument optimiste. Les producteurs assurent que sans elle, Il était une fois 2 n’aurait jamais vu le jour. Et c’est une évidence que sans elle, le film aurait eu un goût amer. Voire pas de goût du tout.