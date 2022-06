La retraite, c’est fini : Cameron Diaz va faire son retour dans une comédie sur Netflix

La star, qui aura 50 ans en août prochain, a confirmé la nouvelle sur Instagram. "Jamie Foxx, il n’y a que toi qui pouvait me faire revenir à l’action (Back in action – ndlr). J’ai tellement hâte, ça va être une tuerie !", a-t-elle écrit en story. C’est le réalisateur Seth Gordon (Comment tuer son boss) qui dirigera les deux stars dans cette comédie dont le scénario est encore tenu secret.

Mannequin vedette à l’âge de 16 ans, Cameron Diaz a fait ses débuts d’actrice en 1994 en donnant la réplique à Jim Carrey dans The Mask. Par la suite, la Californienne a joué dans de nombreuses comédies à succès comme Mary à tout prix, Allumeuses, ou encore The Holiday. On l’a également vu dans Gangs of New York de Martin Scorsese et Dans la peau de John Malkovich de Spike Jonze.