"Saltburn" : le "film de vampire" sans canine à regarder loin des enfants à Noël

Deux ans après le percutant "Promising Young Woman", Emerald Fennell revient un deuxième film aussi fou qu’indescriptible. La réalisatrice britannique imagine un désir si fort qu’il fait perdre pied à son personnage principal, incarné par un impressionnant Barry Keoghan. Sombre et flamboyante à la fois, souvent déstabilisante, l’une des meilleures propositions de cinéma de l’année est à découvrir ce vendredi 22 décembre sur Prime Video.

C’est un cadeau de Noël qu’on ne s’attendait pas à trouver sous le sapin. Disponible ce vendredi 22 décembre, Saltburn promet sur son affiche de "tous nous faire perdre la tête". Le contrat est tellement rempli que les mots manquent pour qualifier ce film envoûtant et profondément perturbant. Nous sommes en 2006. Oliver Quick, étudiant boursier à la prestigieuse université d’Oxford, est invité par son ami Felix Catton à passer l’été dans sa demeure familiale située dans la campagne anglaise. Une vaste propriété nommée Saltburn, où tout peut arriver.

"Rien que le titre du film m’a totalement intrigué. Je me suis demandé où était cet endroit et je me suis dit qu’il fallait que j’y aille. On voit ce nom quand on prend le train pour l’Écosse", note pour TF1info Barry Keoghan, qui prête ses traits au timide Oliver. Saltburn est la fusion des mots "sel" et "brûlure". Un indice sur la tonalité d’un long-métrage qui se moque bien de vous mettre à l’aise. Après s’être attaquée à la masculinité toxique avec son premier film Promising Young Woman, la réalisatrice Emerald Fennell plonge dans les affres d’un sentiment si fort qu’il peut vous rendre fou. Un projet dans la veine des "films avec lesquels elle a grandi", dont Innocents et Beauté volée de Bernardo Bertolucci, mais aussi Sexe Intentions avec Sarah Michelle Gellar et Reese Witherspoon.

"Je voulais faire un film sur ce que l’on ressent quand on tombe amoureux, quand on est aux prises avec ce genre de désir complètement impossible, enivrant et paralysant", explique à TF1info la cinéaste britannique, oscarisée pour le scénario de Promising Young Woman. Celui de Saltburn n’a pas la même précision chirurgicale et connaît des problèmes de rythme. Mais il offre une expérience de cinéma à part, qui bouscule le spectateur en franchissant plusieurs fois les limites de la décence. Car pour la réalisatrice, "les humains sont capables de toutes sortes de comportement extraordinaires".

Emerald Fennell signe un conte d’inspiration gothique, invoquant la figure de Daphne du Maurier, la série Retour au château avec Jeremy Irons, le film Le messager et même Dracula. "Le truc avec le gothique, c’est qu’il est toujours question de sexe, de mort et de pouvoir. Le désir et l’horreur sont complètement entrelacés. Je crois que ça fait aussi partie de ce qu’on ressent quand on tombe amoureux. C’est parfois tellement violent, ça me semblait intéressant à observer", insiste-t-elle. Elle qui cite l’œuvre de Bram Stoker assure que Saltburn est "un film de vampire" dans lequel les personnages se vampirisent les uns les autres.

Vous n'écouterez jamais plus "Murder On The Dancefloor" de la même façon

"Métaphoriquement, je crois qu’Oliver vide de son sang les autres et les suce jusqu’à la moelle", acquiesce Barry Keoghan. Nommé aux Oscars en début d’année pour sa prestation pleine de délicatesse dans The Banshees of Inisherin, l’acteur irlandais de 31 ans confesse avoir vécu avec Saltburn son expérience "la plus audacieuse et la plus difficile". Rien n’est épargné à son personnage, jeune homme troublé et troublant qui essaie de se faire une place chez ses richissimes hôtes. Un héros caméléon "qui a une personnalité différente" suivant à qui il s’adresse et qui "sait comment jouer avec les gens".

Nommé aux Golden Globes pour Saltburn, Barry Keoghan impressionne dans chaque scène, dont deux particulièrement déstabilisantes qui font osciller entre la curiosité malsaine et le dégoût. Et une dernière surprenante à cause de laquelle vous n’écouterez plus jamais "Murder On The Dancefloor" de Sophie Ellis-Bextor de la même façon. C’est lui qui mène un casting idéal composé des stars montantes Jacob Elordi (Euphoria) et Alison Oliver (Conversations With Friends) dans le rôle des enfants de la famille Catton, et des acteurs confirmés Rosamund Pike – elle aussi nommée aux Golden Globes - et Richard E. Grant, divins en richissimes parents complètement perchés.

Barry Keoghan a vécu avec "Saltburn" son expérience d'acteur "la plus audacieuse et la plus difficile". - Courtesy of Prime

Leur jardin d’Eden, Saltburn, semble tout droit sorti d’un autre temps avec son château et son labyrinthe. Visuellement sublime, le film donnerait presque l’impression de regarder une émission de téléréalité avec des personnages sortant de peintures de la Renaissance. Chaque plan a été pensé comme un tableau par la réalisatrice et son directeur de la photographie Linus Sandgren, qui citent Caravage et "les portraitistes britanniques plus traditionnels tels que Joshua Reynolds et Thomas Gainsborough".

Autant d’œuvres contrebalancées par la trivialité d’une machine à karaoké et des natures mortes sans fruits mais avec des vieilles canettes de Red Bull, des paquets de préservatifs et des chips. "Nous avons toujours essayé de faire ce genre de superpositions entre la beauté et la saleté", précise Emerald Fennell qui souhaitait ainsi mieux refléter l’état d’esprit confus de ses personnages. Proposition osée et risquée, Saltburn choquera plus d’un spectateur. Mais Barry Keoghan se refuse à donner quelconque avertissement. "Je veux que les gens en tirent leur propre expérience", sourit-il avant de nous livrer un seul conseil : "Bouclez votre ceinture".

>> Saltburn d'Emeral Fennell, avec Barry Keoghan, Jacob Elordi, Alison Oliver, Rosamund Pike, Archie Madekwe et Richard E. Grant - disponible sur Prime Video