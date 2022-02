Laurent Cantet revisite l’affaire Mehdi Meklat avec "Arthur Rambo" : "Ce personnage reste une énigme pour moi"

Comme vous l’avez dit, ce n’est pas un biopic. C’est même une histoire resserrée sur quelques heures décisives de la vie du personnage, Karim D. Pourquoi ce choix assez radical ?

Je crois que j’ai compris que je tenais mon film lorsque je me suis dit que je pouvais le réduire à deux jours. C’est l’apogée de sa gloire – il vient de sortir son livre, il a fait l’émission de télévision que tout le monde rêve de faire – et sa maison d’édition organise une grande fête dont il est le héros. Et puis, en quelques heures, il est broyé par des tweets qui ressortent de cette mémoire infinie d’Internet. À partir de là, il est amené à se positionner et à répondre toujours à la même question : 'pourquoi est-ce que tu as écrit ça ?'. Mais en fonction de la personne qui la pose, on sent que les réponses sont un peu différentes.

Si je vous dis qu'on ne peut pas avoir d'avis définitif sur lui en sortant du film...

La complexité du personnage et de l’histoire ne m’autorisait pas à statuer définitivement sur les motivations du personnage. Ce personnage m’intéresse parce qu’il est une énigme pour moi. Qu’il crée un véritable vertige chez moi. Et que, je pense, il est une véritable énigme pour lui-même. Le film devenant pour lui le récit de la prise de conscience de la responsabilité à écrire des choses comme ça. De la place qu’il occupe dans le monde. De la place qu’on veut bien lui laisser occuper aussi. Du statut de transfuge social qui est le sien, passé de jeune de banlieue à auteur à succès. Ce qui le questionne encore plus, c’est la façon dont, après l’avoir adulé, on peut le renvoyer de là où il vient, en lui faisant franchir le périphérique dans l’autre sens. Parce que je pense qu’on ne pardonne pas grand-chose à ces jeunes gens.