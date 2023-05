"Super Mario" fait un carton au box-office mondial avec plus d'un milliard de dollars de recettes

Le film sorti en France le 5 avril dernier réalise aussi le meilleur démarrage de tous les temps pour un film d’animation, devant La Reine des Neiges 2 et ses 358 millions de dollars de recettes sur la même période en novembre 2019. Le célèbre plombier moustachu devance au box-office nord-américain le film d'horreur Evil Dead Rise, la comédie dramatique sur l'adolescence Are you there God ? It's me, Margaret, et John Wick : chapitre 4, qui fait toujours bonne figure après six semaines d'exploitation.