Sylvester Stallone, super-héros dans "Le Samaritain" : "Je préfère jouer maintenant qu’à 30 ans"

Son personnage "ne saute pas dans les airs", "ne sait pas voler", "ne peut pas voir à travers les murs" mais peut mourir. Sylvester Stallone enchaîne les scènes d’action, à un rythme tout de même moins soutenu qu'auparavant. "Il y a un moment où tu ne peux pas faire un truc à la Rambo comme si tu avais 29 ans parce que tu dois aussi honorer ton âge", sourit-il. Dans Le Samaritain, tout est question de deuxième chance – "la rédemption est l’un de mes sujets préférés". Mais aussi de deuxième jeunesse. "En vieillissant, tu deviens cynique et tu souffres du syndrome du vieux grincheux", lâche "Sly", louant les liens entre Joe et Sam, mais aussi entre lui et Javon. "Il y a quelque chose de si revigorant et contagieux chez ce gamin qui est plein de vie, et il veut juste exploser (...). Dans un sens, il remonte le temps pour moi. Il me demande de revenir alors que je veux juste devenir poussière. C’est vital de voir des personnes âgées traîner avec des personnes plus jeunes parce qu'elles deviennent toutes deux tellement symbiotiques. Vous saisissez leur sagesse et ils saisissent votre énergie, c'est très important", insiste-t-il.