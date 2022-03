Dominique Paturel, la voix française de J.R. dans "Dallas", est mort

Il a également a doublé une centaine de personnages. Il fut la voix française de Michael Caine, Terence Hill, Robert Duvall, Frank Sinatra ou Vittorio Gassman. On peut aussi l'entendre dans les versions françaises de films comme Le lauréat, Patton, Barry Lyndon, Les hommes du président, Elephant man, Mad Max 2, Millenium et nombre de séries américaines iconiques (Colombo, Les envahisseurs, Agence tous risques, Desperate Housewives...). On lui doit aussi l’introduction d’un dessin animé très connu, Capitaine Flam.