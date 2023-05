Cinéma, télévision et album en préparation : 2023, l’année du retour pour Ophélie Winter ?

Après une dizaine de films à son actif, Ophélie Winter prête sa voix à l’un des robots du film Transformers : Rise of the Beasts, dont l’action se déroule… "à New York en 1994 avec du bon son hip-hop". "Je suis extrêmement heureuse de faire partie de l’équipe des Autobots à travers le personnage d’Arcee. Étant une fan de cette franchise, c’est un rêve d’une grande enfant qui se réalise", notait-elle sur Instagram mi-mai. Pas nostalgique, elle assure pourtant "ne plus penser" à cette époque. "Je vis au jour le jour. Je n’ai plus envie de me prendre la tête. Ça ne sert à rien de faire des plans, car le bon Dieu est facétieux et quand tu en fais, il te le flingue", explique-t-elle à PureCharts.