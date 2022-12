Ciné, musée, TikTok… Cinq ans après sa mort, Johnny Hallyday est partout

Johnny par Laeticia, c’est le titre explicite du documentaire événement que nos confrères de M6 diffusent ce jeudi 8 décembre en prime. La veuve du rockeur a confié au réalisateur William Karel quelque 700 heures d’images, tournées au cours de leur vie commune, de 1985 à sa mort. "C’est l’ultime renaissance du phénix et certainement la période la plus flamboyante et inattendue", assure ce spécialiste de la politique, qui avait déjà signé un film sur les fans de Johnny Hallyday en 2001.