"The Batman 2" : Robert Pattinson reviendra mettre de l’ordre à Gotham City

"Matt a pris l’un de nos superhéros les plus iconiques et les plus aimés pour en livrer une vision nouvelle", déclare Toby Emmerich, le patron de la division cinéma de la Warner. "Matt Reeves, Rob Pattinson et toute l’équipe emmèneront de nouveau le public à Gotham avec The Batman 2." Aucune date de sortie n’est annoncée pour le moment, mais le cinéaste n’a pas attendu le feu vert du studio pour plancher sur le scénario puisqu’il en aurait écrit une ébauche avec même la sortie du premier volet.