"The Fall Guy" avec Ryan Gosling : le retour de "L’homme qui tombe à pic"

Dans la première bande-annonce dévoilée jeudi 2 novembre, Universal a ponctué les exploits de Ryan Gosling par des extraits de "You Give Love a Bad Name", le tube de Bon Jovi paru en 1986. Mais le film qui sera sur les écrans français le 28 février prochain contiendra bel et bien une nouvelle version de "The Fall Guy" enregistrée par Blake Shelton, la star de la country et coach emblématique de la version US de "The Voice". Aujourd'hui âgé de 84 ans, Lee Majors fera-t-il une petite apparition à l'écran ?