"The Marvels" : les Drôles de dames de Marvel à l’épreuve du box-office

Quand on lui demande comment auraient réagi ses trois super-héroïnes face à la misogynie et le racisme dont elles sont la cible en ligne, Nia DaCosta est persuadée qu’elles "n’auraient rien fait". "Je pense qu’elles auraient simplement continué à être elles-mêmes, à vivre leur vie au sein de la communauté de personnes extraordinaires qui les apprécient. Et c’est ce que je fais aussi", note l’Américaine de 33 ans qui se sait attendue au tournant.

The Marvels est d'autant plus scruté que sa sortie a été repoussée quatre fois. La presse spécialisée annonce déjà qu'il devrait réaliser un "faible" premier week-end outre-Atlantique avec un box-office entre 70 et 80 millions de dollars quand Captain Marvel en rapportait 153 millions en 2019. Certains invoqueront le syndrome de "la fatigue du super-héros" et un public qui se lasse du genre. D’autres continueront à taper sur le film, son cast et ses effets spéciaux sans même l’avoir vu. Alors que la meilleure manière de se faire son idée reste tout de même d’aller en salles.