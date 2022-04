Roman Polanski tourne son nouveau film en Suisse, sa présence provoque déjà un malaise

En Suisse, le retour derrière la caméra du cinéaste âgé de 88 ans n’est pas passé inaperçu. Il provoque même quelques remous. "Roman Polanski tourne en ce moment son prochain long métrage à Gstaad. Il en a le droit et nous ne pouvons pas l’empêcher de travailler", écrit un collectif de techniciens, comédiens et cinéastes romands dans une pétition intitulée "Polanski, tu peux parler, nous aussi", publiée par le quotidien Le Temps et soutenue par plusieurs associations féministes.

"En revanche, nous pouvons prendre la parole pour dénoncer la facilité avec laquelle un homme condamné pour viol, accusé à de multiples reprises et qui fuit encore et toujours la justice, peut s’engager sans encombre dans une démarche artistique publique", soulignent les signataires. "Si nous ne disons rien, nous donnons notre accord tacite, nous affirmons que cela ne nous regarde pas. Or, chaque viol, chaque agression sexiste, chaque féminicide nous regarde intimement."