Le nouveau film de Roman Polanski en route pour la Mostra de Venise ?

Le pitch ? "Nous sommes le 31 décembre 1999 et le luxueux hôtel The Palace se prépare pour le Nouvel An le plus attendu", peut-on lire dans les notes de production. "Des invités millionnaires du monde entier se préparent à entrer dans le nouveau millénaire, au milieu de bizarreries, de vices et d’extravagances. Roman Polanski nous offre une comédie absurde, noire et provocatrice".

The Palace sera-il ensuite visible en France ? Pour le moment, le film n’a pas de date de sortie dans l’Hexagone. Si J’accuse a connu un beau succès en salles, avec plus de 1,5 million d’entrées, les polémiques qui ont entouré sa sortie ont de quoi refroidir les distributeurs. Ce nouveau film n'a d'ailleurs bénéficié d'aucun financement français.