La réalisatrice Jane Campion s’excuse après une blague sur les sœurs Williams

Ce mea culpa est tout sauf anodin, à l’heure où The Power of The Dog fait figure de grand favori à la prochaine cérémonie des Oscars, avec 12 nominations. Première lauréate de la Palme d’or à Cannes avec La leçon de piano en 1993, Jane Campion a toutes les chances de devenir la troisième femme récompensée par le trophée de la meilleure réalisation après Kathryn Bigelow pour Démineurs en 2000 et Chloe Zhao l’an dernier pour Nomadland.

Ce faux pas pourrait-il plomber ses chances, à douze jours de la cérémonie ? Présent à l’after party des Critics Choice Awards, le correspondant de The Hollywood Reporter Scott Feinberg assure qu’il n’y avait aucune tension entre Jane Campion et les sœurs Williams. Non seulement elles ont posé toutes les trois pour les photographes. Mais elles auraient même enflammé ensemble le dancefloor...