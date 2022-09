VIDÉO - "The Woman King" : Hollywood ressuscite les Amazones d’Afrique dans un blockbuster fracassant

Outre-Atlantique, c’est déjà un phénomène. Sorti le week-end dernier aux Etats-Unis, The Woman King a pris la tête du box-office, du jamais vu pour un film de studio consacré à un pan méconnu de l’Histoire de l’Afrique. Avec un casting presque 100% féminin de surcroît. Ses héroïnes, ce sont les Agojie, l’armée de femmes qui protégea le royaume du Dahomet, le Bénin actuel, à partir du XVIIIe siècle. En 2018, ces Amazones avaient inspiré la garde royale féminine de T’Challa, le roi du Wakanda dans Black Panther, le blockbuster Marvel. À l’heure où Hollywood a fait de la diversité l’un de ses chevaux de bataille, leur consacrer un long-métrage rien qu’elle n’était que justice.

Derrière la caméra, on retrouve Gina Prince-Bythewood, la réalisatrice afro-américaine qui avait œuvré sur le film d’action The Old Guard avec Charlize Theron. Un choix tout sauf anodin. "C’est le film que j’aurais adoré voir lorsque j’étais plus jeune parce qu’ils nous représentent comme des figures héroïques", explique-t-elle à TF1info. "L’un des pires aspects du système scolaire aux Etats-Unis, c'est que pour la plupart des enfants noirs, leur Histoire commence toujours avec l’esclavage. On ne leur apprend pas d’où ils viennent vraiment. Si ce film est un succès, j’espère que d’autres récits comme celui-là pourront être portés à l’écran."