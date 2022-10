"Pour mes enfants, c’est Tante Juju" : George Clooney et Julia Roberts se retrouvent enfin au cinéma

Plus rares à l’écran ces dernières années, les deux acteurs ont reçu le scénario de Ticket to Paradise en même temps. "George a appelé Julia. Il lui a demandé si elle l’avait lu, elle était en train de le faire. Et il lui a dit : 'Je le fais si tu le fais'", nous relate le réalisateur Ol Parker. George Clooney parle même de "rôles parfaits" pour Julia Roberts et lui dans ce film. "On cherche toujours des excuses pour faire des choses ensemble. On met toujours de l’humour dans ce qu’on fait, donc le fait d’avoir une grande et douce comédie, c’était le rêve", acquiesce-t-elle. L’actrice oscarisée pour Erin Brockovich n’avait plus tourné de long-métrage pour le cinéma depuis Ben is back en 2018, préférant se concentrer sur les séries Homecomming et Gaslit.