"C’était mon premier jour" : Lucas Bravo nous raconte son baiser avec Julia Roberts dans "Ticket to Paradise"

"On dirait qu’il a vécu toute sa vie sans jamais connaître de blessures ou de traumatisme. Il a une espèce d’innocence et de naïveté qui fait que c’est un enfant. À chaque fois qu’il la demande en mariage, il a tellement d’espoir. C’est tellement drôle de vivre cette espèce de rejet et d’humiliation. Tourner ça à la dérision, c’était un bonheur pour moi. On a tellement ri avec Julia sur ces scènes-là", raconte à TF1info Lucas Bravo qui ne manque pas de faire l'éloge de sa mythique partenaire. "C’est fascinant. Quand Julia sourit, le ciel se remplit d’arcs-en-ciel et les oiseaux volent autour", s’enthousiasme-t-il, louant "l’énergie chaleureuse" de la comédienne.