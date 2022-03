Tom Cruise en forme supersonique dans la nouvelle bande-annonce de "Top Gun : Maverick"

Les fans de Tom Cruise n’y croyaient plus. Repoussé à plusieurs reprises depuis deux ans à cause du Covid-19, Top Gun : Maverick sera enfin sur les écrans français le 25 mai. La suite du classique de 1986 aura été dévoilée quelques jours plus tôt sur la Croisette, le 18 mai exactement, dans le cadre du 75e Festival de Cannes.

Ce mardi 29 mars, Paramount dévoile une nouvelle bande-annonce qui en dit plus sur l’intrigue de ce revival très attendu. Dans le film d’origine, qui se déroulait durant les dernières années de la Guerre Froide, Tom Cruise jouait Pete "Maverick" Mitchell, un jeune pilote de chasse orgueilleux qui donnait des sueurs froides à ses supérieurs.