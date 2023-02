Pour l'acteur Tom Sizemore, victime d’une rupture d’anévrisme, "il n'y a plus d'espoir"

C’est un second rôle marquant du cinéma américain. L’acteur américain Tom Sizemore, âgé de 61 ans, a été victime d’une rupture d’anévrisme à son domicile de Los Angeles le 18 février. Plongé dans le coma depuis, il ne s’en réveillera pas. "Les médecins ont informé sa famille qu’il n’y avait plus d’espoir et lui ont recommandé de mettre fin à sa vie", annonce Charles Lago, son manager, dans un communiqué adressé à People.

Originaire de Detroit, Tom Sizemore a débuté sa carrière au cinéma en 1989 en incarnant un vétéran du Vietnam face à Tom Cruise dans Né un 4 juillet d’Oliver Stone. Un cinéaste qui lui confiera quelques années plus tard le rôle du détective Jack Sagnetti, obsédé par le couple de meurtriers interprétés par Woody Harrelson et Juliette Lewis dans Tueurs Nés.