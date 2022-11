Dans les coulisses du tournage "fou" de "Top Gun : Maverick" avec Monica Barbaro

Joseph Kosinski, le réalisateur, vous parlait-il dans une oreillette ?

Non car il n’y avait aucun moyen de communiquer avec le sol. Nous préparions tout ce que nous allions faire en amont, minute par minute. Nous avions des briefs et des débriefs très complets. Nous avions même un cockpit d’entraînement où nous pouvions nous asseoir et passer en revue toutes les communications avec notre pilote. Les vrais pilotes utilisent leur planche de vol pour y noter leur mission, leur tactique ou autre. Ils ont beaucoup d’acronymes que je ne comprends pas (elle rit) ! J’utilisais la mienne pour diviser mon vol en différentes étapes avec mes répliques et les timecodes pour aider au montage ensuite. Il y a eu beaucoup d’essais et d’erreurs. J’ai fait certains des premiers vols et les autres ont pu tirer des leçons de mes erreurs. C’était un apprentissage permanent.

Quel genre de professeur a été Tom Cruise ?

C'est un professeur, un leader et un mentor incroyable. Le programme de vol qu'il a conçu était entièrement basé sur sa propre expérience et sur ce que font les pilotes de la Marine. Tout le monde le considère comme un casse-cou mais il s'avère qu'il survit parce qu'il fait très attention à la sécurité. Notre apprentissage s'est fait d'une manière si minutieuse et progressive que nous n'avons jamais complètement perdu confiance en notre capacité à réaliser ce dont nous avions besoin pour ce film. Ça témoigne d'un véritable leadership et c’est ce qui fait de lui un professeur si spécial.