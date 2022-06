"Top Gun : Maverick" : le retour de Tom Cruise continue son carton au box-office nord-américain

En seulement deux week-ends, le film est déjà au plus haut de sa forme. Selon les estimations d'Exhibitor Relations, le film aurait engrangé 86 millions de dollars, exclusivement dans les cinémas nord-américains (États-Unis et Canada). Malgré une sortie 36 ans après le premier opus, Top Gun : Maverick s'est hissé parmi le top 10 des meilleures recettes pour un deuxième week-end aux États-Unis et au Canada, révèle Variety. La semaine dernière, le film avait déjà récolté 151 millions de dollars.