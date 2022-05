"Top Gun : Maverick" : on a regardé le film avec un vrai pilote de la Marine nationale

Et lorsque la mission s’achève, il faut encore rentrer, retrouver le porte-avions à l’heure convenue et accepter de n’avoir que 195 mètres de piste pour se poser. Sur le Charles de Gaulle, les officiers d’appontage se préparent à les assister. "L’appontage, c’est entre 15 et 20 secondes, pendant lesquelles on va devoir tenir des paramètres très précis et apponter à un endroit du pont qui est ultraprécis. L’ordre de précision qu’on demande est de l’ordre de 0,1 degré d’angle. On ne peut pas se permettre d’arriver en dilettante et de louper un appontage. Ce n’est pas possible. Si on loupe un appontage, c’est un accident grave immédiatement, donc ça impose toujours un peu de se remettre en question et de garder les pieds sur terre quand même", sourit Clément, officier d’appontage. Un métier d’élite et exigeant. Dans la marine française, ils ne sont qu’une cinquantaine de pilotes.