"Avatar", Bon Jovi, Netflix… L’interview sans filtre de Luc et Jean-Pierre Dardenne

Tori et Lokita sont joué par Pablo Schils et Joely Mbundu, deux comédiens novices à l’écran. Était-ce une condition indispensable ?

Jean-Pierre : L’âge qu’ils ont fait qu’immanquablement les jeunes acteurs, surtout pour le personnage de Tori, ne sont pas nombreux. Après, il faut qu’ils soient intéressés, qu’ils viennent aux séances de casting. Et ensuite que nous on se dise : "C’est lui !". Avec Pablo, c'est un pari basé sur deux ou trois séances de travail et puis une intuition. Pour Lokita, c’était pareil. Si Joely nous avait dit qu’elle avait déjà travaillé, ça ne nous aurait pas posé de problème. L’important, même quand on travaille avec un comédien professionnel, c’est que son passé, son image publique pour ceux qui en ont une, ne soient pas un obstacle pour créer la rencontre entre le personnage et les spectateurs.

Sur vos tournages, il y a de l’improvisation ? Ou bien c’est très répété ?

Luc : On répète beaucoup, jusqu’à cinq semaines avant de tourner. Toutes les scènes, tout le film, surtout avec les acteurs principaux. On commence par les scènes où il y a de l’action, des mouvements de corps pour qu’ils se laissent aller, qu’ils se délient, qu’ils se débarrassent de leurs peurs. Pablo proposait beaucoup de choses, on en prenait, on en laissait d’autres. Joely aussi. On filme tout ça avec notre caméra vidéo et ça nous permet de trouver nos plans. Attention, on est cool, ça n’a rien d’un travail obligatoire. On prend notre temps. Et puis le jour où on commence, on leur demande de refaire ce qu’on a travaillé ensemble, l’important étant de garder la spontanéité.