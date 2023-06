Trois bonnes raisons d’attendre "À contretemps" avec Penélope Cruz

C’est suite à une conversation avec la comédienne, qui lui suggérait d’écrire pour le cinéma, que Juan Diego Botto a eu l’idée du scénario d’À contremps. Productrice du film, elle a accepté sans hésiter d’incarner Azucena, une femme au bord du gouffre qui lui permet d’ajouter une nouvelle couleur à sa palette.

Plus sobre et sombre, tout en colère rentrée, la star explose lors d’une formidable scène de dispute avec son mari, interprété par le réalisateur lui-même. Une performance qui lui a valu une nomination au Goya du meilleur second rôle féminin en février dernier.