"C’est fédérateur le drag" : Cookie Kunty brille au cinéma dans "Trois nuits par semaine"

"Cookie a toujours eu cette espèce d’élégance glam et d’humour qui la rend très accessible. Elle en impose mais on s’en sent proche. C'est un équilibre dur à créer. Il y avait de l'élégance et de la simplicité chez elle. J'ai trouvé ça inspirant", nous explique le cinéaste qui s'exprime lui aussi à travers son alter ego drag, Javel Habibi. Cette dichotomie se retrouve dans le nom même de l’artiste. "Cookie, c’est quelque chose d’enveloppant et de positif. Kunty, ça veut dire garce. Il y a cette ambivalence. Je suis balance, ça fait du sens aussi qu’il y ait un côté doux et un côté amer", sourit la reine.