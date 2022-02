Trophées du Film Français : "Boîte noire" avec Pierre Niney, lauréat du Prix du Public

Les Trophées du Film Français, organisés par le magazine spécialisé, récompensent chaque année les champions du box-office et des audiences, ainsi que l'exploitant de l'année, quatre duos "producteurs-réalisateurs" cinéma et audiovisuel et la personnalité de l’année, désignée par les lecteurs du magazine. L’ensemble des trophées ont été décernés mardi soir lors d’une cérémonie à Paris. En voici le palmarès :

- Trophée de la personnalité de l'année 2021, décerné par les lecteurs et internautes du Film Français : Audrey Diwan, réalisatrice du film coup de poing sur l’avortement clandestin dans les années 60, "L’Événement".

- Trophée d'honneur Accuracy décerné à Jean-Pierre et Luc Dardenne

- Trophées Duos réalisateur-producteur cinéma

Duo révélation

Fanny Liatard, Jeremy Trouilh - Julie Billy, Carole Scotta (Haut et Court) pour "Gagarine"

Duo cinéma

Audrey Diwan - Édouard Weil, Alice Girard (Rectangle Productions) pour "L'Événement"

- Trophées Duos auteur-producteur audiovisuel

Duo audiovisuel fiction

Cécile Ducrocq, Benjamin Adam avec Simon Jablonka - Florence Levard (Victoria Production - Newen France) avec OCS, Orange Studio et Belga Productions pour "L'Opéra" (OCS Originals)

Duo audiovisuel documentaire

Clément Cotentin, Christophe Offenstein - Mathieu Ageron, Maxime Delauney, Romain Rousseau (Nolita, groupe Elephant) et Justine Planchon (Troisième OEil Productions, groupe Mediawan) pour "Orelsan, montre jamais ça à personne" (Amazon Prime Video)

- Trophée Deluxe ETS de l'exploitant

Youen Bernard (Villa Monciné de Saint-André-de-Cubzac et réseau Artec)

- Trophée du public TF1

"Boîte Noire" de Yann Gozlan

- Trophée des Trophées

"Spider-Man: No Way Home" de Jon Watts (Sony Pictures Entertainment France)

- Trophée du film français

"Kaamelott - premier volet" d'Alexandre Astier (SND)

- Trophée de la première oeuvre

"Pil" de Julien Fournet (SND)

- Trophée UniFrance

"Le Tour du monde en 80 jours" de Samuel Tourneux (Studiocanal),

- Trophée de la fiction unitaire

"Le Saut du diable" (1re partie) d'Abel Ferry (CPB Films pour TF1)