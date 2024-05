Cinéma : un "responsable enfants" obligatoire sur chaque tournage avec des mineurs dès cet été

Rachida Dati a annoncé ce samedi depuis le Festival de Cannes que la présence d'un "responsable enfants" sur les tournages sera très bientôt obligatoire. Cette mesure était réclamée depuis plusieurs mois par Judith Godrèche, devenue le porte-drapeau de la lutte contre les violences sexuelles sur les enfants et du mouvement #MeToo en France. L'actrice a accusé les cinéastes Jacques Doillon et Benoît Jacquot de viols remontant à son adolescence.

Judith Godrèche le voulait, c'est désormais chose faite. La présence d'un "responsable enfants" sera obligatoire dès cet été sur chaque tournage employant des mineurs, a annoncé la ministre de la Culture Rachida Dati ce samedi. Ce sera également une condition pour toucher des aides publiques. "Il s'agira d'une condition d'accès aux aides du CNC", le Centre national de la cinématographie, a précisé la ministre en déplacement au Festival de Cannes.

Les aides du CNC étaient déjà conditionnées à la participation des professionnels du cinéma à des formations sur le sujet, obligation étendue désormais à l'ensemble de l'équipe des films.

Cette mesure annoncée par Rachida Dati a été réclamée par l'actrice Judith Godrèche, devenue le porte-drapeau de la lutte contre les violences sexuelles sur les enfants et du mouvement #MeToo en France, depuis qu'elle a accusé les cinéastes Jacques Doillon et Benoît Jacquot de viols remontant à son adolescence. L'actrice, qui a présenté jeudi au festival de Cannes son court-métrage "Moi aussi" dénonçant les violences sexuelles, a appelé à chambouler le système en "imposant" la présence d'un référent "formé" et indépendant afin qu'"un enfant ne soit jamais laissé seul sur un tournage", lors d'une auditionnée au Sénat fin février.

Une commission d'enquête de l'Assemblée nationale, consacrée aux violences sur les tournages de cinéma mais aussi dans le spectacle vivant, l'audiovisuel, la publicité et la mode, doit commencer ses auditions le 22 mai et remettre son rapport début novembre.