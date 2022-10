Qui est Lesley Manville, attachante Cendrillon des 50's dans "Une robe pour Mrs. Harris" ?

Lesley Manville est pourtant loin d’être une débutante. Née en 1956 à Brighton, dans le Sud de l’Angleterre, elle fait partie de ces acteurs discrets dont le visage marque longtemps ceux qui l’ont vu. Celle qui se destinait à être soprano quitte le domicile familial à 16 ans pour se lancer dans une carrière de comédienne. Elle débute à la télévision dans les années 1970 avant de se faire un nom au théâtre où elle alterne chefs d’œuvres classiques (Le Mariage de Figaro de Beaumarchais, Comme il vous plaira de Shakespeare) et modernes (Ghosts de Ibsen). Son premier film, Dance with a stranger, sort en 1985. Mais c’est le téléfilm Grown-ups, produit par la BBC cinq ans plus tôt, qui marquera un tournant. La première ligne d’une longue liste de collaborations avec le réalisateur Mike Leigh.