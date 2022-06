Le cancer lui a pris sa voix : le bouleversant combat de Val Kilmer pour revenir dans "Top Gun : Maverick"

Deuxième fils d’un riche homme d’affaire californien, Val Kilmer rêve de devenir acteur depuis sa tendre enfance. Il vient d’être admis à la prestigieuse Julliard School de New York, en 1977, lorsque son plus jeune frère Wesley meurt noyé à l’âge de 15 ans dans le jacuzzi de la villa familiale, victime d’une crise d’épilepsie. Le jeune homme soigne alors son chagrin sur les planches comme il peut. Obsédé par l'idée de jouer "Hamlet avant 27 ans", on le voit donner la réplique à de futures stars comme Kevin Bacon et Sean Penn.

Après un premier rôle au cinéma dans la comédie d’action Top Secret !, c'est à contrecœur qu'il monte à bord d'un certain Top Gun en 1985. "Je trouvais le scénario idiot et je n’aimais pas le bellicisme du film. Mais j’étais sous contrat avec le studio et je n’avais pas le choix", raconte-t-il dans le documentaire, avec le franc-parler qui le caractérise et qui suscite l’incompréhension, sinon l’inimitié d’une partie de ses collègues à Hollywood qui le jugent bien prétentieux pour un blond californien.