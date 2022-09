Valérie Lemercier et Niels Schneider stars du prochain film de Woody Allen, tourné à Paris

C’est un choix pour le moins inattendu. Valérie Lemercier et Niels Schneider seront les vedettes du cinquantième film de Woody Allen, annonce le magazine professionnel Variety. Comme TF1info vous l'a annoncé plus tôt dans la journée, le cinéaste américain est arrivé le week-end dernier à Paris pour compléter le casting de ce long-métrage qui sera tourné courant octobre dans la capitale française… et dans la langue de Molière, une grande première pour lui.

Valérie Lemercier, 58 ans, est aujourd’hui au sommet de sa carrière puisqu’elle vient de remporter le César de la meilleure actrice pour Aline, son vrai-faux biopic de Céline Dion. Ses talents comiques seront sans doute mis à contribution sur ce nouveau projet. Mais pas seulement puisque son auteur nous avait annoncé l'été dernier qu'il serait dans la veine de Match Point, le thriller de 2005 avec Scarlett Johansson.