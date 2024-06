Quelque peu bousculé par la pandémie, le studio d’animation appartenant à Disney s’offre déjà des records avec "Vice-Versa 2". Pete Docter, son directeur artistique, décrypte pour nous la suite d’un des Pixar les plus appréciés, qui débarque au cinéma ce mercredi 19 juin. L’occasion aussi pour lui d’évoquer les "nombreux défis" qui attendent ses équipes dans les années à venir pour convaincre les spectateurs de revenir en salles.

Aucun film n’avait frappé aussi fort depuis Barbie. Il a fallu attendre le retour des réjouissantes émotions de Pixar pour que le box-office nord-américain tremble à nouveau. Vice-Versa 2 a remporté plus de 155 millions de dollars au box-office américain pour son premier week-end d’exploitation, soit le meilleur démarrage de l’année outre-Atlantique. Le même succès semble se dessiner en France où 226.000 spectateurs l’ont déjà découvert lors d’avant-premières organisées en amont de sa sortie ce mercredi 19 juin. "Du jamais-vu pour un long métrage d’animation Disney et Pixar ", s’enthousiasme le studio dans un communiqué.

De quoi sans doute aussi rebooster les émotions mises à rudes épreuves de Pixar, dont la majorité des films ont directement été proposés en streaming sur Disney+ depuis la pandémie. Neuf ans après Vice-Versa qui avait rassemblé plus de 4 millions de curieux en France, le public est à nouveau plongé dans l’esprit de la jeune Riley qui vient de fêter ses 13 ans. Jusque-là animée par la joie, la colère, la tristesse, la peur et le dégoût, l’adolescente fait connaissance bien malgré elle avec l’anxiété, l’envie, l’ennui et l’embarras. Une franche réussite, peut-être encore plus bouleversante que la première aventure, dont on a pu discuter avec Pete Docter, légende du studio Pixar qui en assure désormais la direction artistique.

Adèle Exarchopoulos est tout simplement fantastique et elle était le choix parfait pour Ennui Pete Docter

Les prémices d'une suite semblaient présentes dans la dernière réplique de Vice-Versa qui faisait dire à Joie : "Après tout, Riley a 12 ans maintenant. Que peut-il arriver ?" Quand ce nouveau film a-t-il vu le jour ?

Pete Docter : Vous nous accordez trop de crédit parce que nous n’avons pas su que nous allions faire une suite pendant longtemps ! Nous avons eu l’idée de cette réplique parce que c'est ce que Joie dit au début. Nous voulions en quelque sorte montrer à quel point elle était joyeusement ignorante. Elle n'avait vraiment rien appris. Comme Vice-Versa semblait continuer à faire des émules des années après sa sortie, nous avons commencé à nous demander s'il y avait encore de quoi s’amuser dans ce monde de l'esprit qui est immense.

J’ai l'impression que nous n'avons pu voir que 5 % de ce qui se passe dans la tête de Riley dans le premier film. Alors au début de l’année 2020, j'ai demandé à Kelsey Mann, qui est le réalisateur de Vice-Versa 2, de commencer à réfléchir à des idées. Il est revenu avec la très bonne idée de faire de l’anxiété le personnage principal et de parler de ce qui se joue à la puberté, et pour certains à l’âge adulte, face à cette voix qui dit : "Je ne suis pas assez bon". Comment combattre ça ? Qu’est-ce que cela signifie ? C’est ce qu’on a voulu raconter.

Nous vivons aujourd’hui une société où nous discutons de plus en plus de la santé mentale. Selon vous, quel a été l'aspect le plus difficile dans le fait d’évoquer la lutte contre l'anxiété dans un film Pixar ?

Nous voulions en trouver le côté amusant, car il ne s'agit pas d'un projet scientifique. Ce n'est pas un devoir à l'école. Ça doit être drôle et on doit pouvoir s’y identifier. Tout comme la colère n'est pas nécessairement une émotion amusante quand on la ressent, mais peut être amusante à regarder. J'ai l'impression que le premier et le plus grand défi a été de trouver un point de vue inédit sur l'anxiété qui soit divertissant. L’actrice Maya Hawke (Stranger Things), qui lui prête sa voix, nous a beaucoup aidés à trouver la spécificité, l'attrait et le charme de ce personnage. Nous voulions également nous assurer qu'Anxiété ne devienne pas un derviche tourneur hyperactif. Nous voulions continuer à montrer les bons côtés. Faire des recherches avec des psychologues et des psychiatres s'est avéré très utile à cet égard.

Ollie Johnston, l’un des neuf animateurs d’origine auprès de Walt Disney, disait : "Ne dessine pas ce que le personnage fait, dessine ce qu’il pense". C’est comme ça que vous avez créé les émotions de Vice-Versa ?

D’abord, je suis très impressionné que vous ayez cité Ollie Johnston, c’est génial ! Mais oui, absolument. Je pense que c'est une vraie tentation de se laisser entraîner par la forme et de se demander à quoi ressemble le personnage, comment il bouge, ce que font ses mains… En tant qu'animateurs et cinéastes, nous essayons d'entrer dans la peau du personnage et de comprendre ce qu’il ressent. C’est l'une des clés de ce film. Quand je suis en colère, qu'est-ce que je ressens ? J'ai chaud, je me sens rouge, je sens le feu en moi. Ok, alors peut-être que c'est comme ça que ça se passe.

Comment est née l'apparence d'Anxiété ?

Anxiété me fait penser à des angles très nets et à beaucoup de mouvements. Dans le film, vous la verrez apparaître de ce côté du cadre, puis dans un autre et encore un autre. Elle peut être partout où elle en a besoin. Elle peut réfléchir et parler très vite. Nous recherchions vraiment un acteur capable de lancer ces répliques en un clin d’œil. Ses cheveux étaient importants aussi. On dirait qu’ils ont pris un coup de jus. Les yeux globuleux également. Ça montrait qu’elle était alerte, consciente de ce qui se passait autour d’elle et de ce qui pourrait se produire ensuite.

Ennui, un autre nouveau personnage, est interprété en VO et en VF par la Française Adèle Exarchopoulos. C'est assez rare que le même acteur puisse doubler la version originale anglaise et sa propre langue…

Comme le personnage allait s’appeler Ennui (le nom est le même en anglais, ndlr), nous voulions trouver quelqu’un qui avait ou pouvait faire un accent français. Adèle est une actrice incroyable et elle avait déjà doublé pour nous le film Élémentaire. Nous l’avons rencontrée à Cannes, elle est tout simplement fantastique et elle était le choix parfait. Elle a d’abord enregistré sa voix. Parce que chez Pixar, nous enregistrons les acteurs puis les animateurs créent les gestes et les mouvements en se basant sur leurs performances. Puis, ils reviennent pour vraiment poser leurs voix.

Nous avons conçus ces films pour qu'ils soient partagés avec d'autres personnes, pour qu'ils soient vécus en groupe. Et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire à la maison Pete Docter, directeur artistique de Pixar

Diriez-vous que l’expression "Inside Out" (le titre original de Vice-Versa qui signifie "à l’envers") est la meilleure pour décrire les chamboulements qui touchent les films Pixar ces dernières années, entre ceux qui sont sortis directement en streaming et ceux qui ont eu droit à une sortie au cinéma ?

Ça a été difficile. Je ne pense pas que quiconque aurait choisi de faire ce changement. Soul, film que j’ai réalisé, a été le premier à ne pas sortir en salles à cause du Covid et nous l'avons mis directement sur Disney+. Et puis, ça a été au tour de Luca et Alerte rouge. Je pense que cela a permis de laisser le public se dire : "Oh, je vais juste attendre les films Pixar en streaming". Nous avons vraiment essayé de lutter contre ça parce que nous faisons ces films pour qu'ils soient vus en grand. Nous les avons conçus pour qu'ils soient partagés avec d'autres personnes, pour qu'ils soient vécus en groupe. Et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire à la maison. Vous devez sortir et aller les voir au cinéma !

Quel sera selon vous le plus grand défi de Pixar dans les années à venir ?

Ils sont nombreux. Ça fait 33 ans que j’ai la chance de travailler chez Pixar et avec le recul, quand je regarde les 20 premières années, je suis assez étonné de la constance et de la régularité avec lesquelles nous avons pu travailler. Le monde n’avait pas beaucoup évolué pendant ce laps de temps. Il a complètement changé ces cinq dernières années, il est totalement différent. Entre le streaming, la quantité de matériel proposée… Il y a plus de choses à regarder. Je suis sûr que c’est la même chose pour vous quand vous parlez à vos amis. Ils vantent une série dont on n’a jamais entendu parler parce qu’il y en a tellement. Qu’est-ce que ça signifie pour nous en tant que cinéastes ? Ça va être défi.

Vous avez personnifié des concepts qu’on n’aurait jamais cru voir dans un film d’animation, comme les émotions ou l’âme dans Soul. Y en a-t-il un autre que vous rêvez de porter à l’écran ?

J’ai quelques idées, mais nous verrons. En ce moment, il se passe beaucoup de choses chez Pixar. J’essaie de faire en sorte que tout ait une chance. Notre prochain film, Elio, est vraiment fantastique. C’est très drôle. C’est un petit garçon qui rêve d’être enlevé par des extraterrestres et d’aller dans l’espace. Nous avons un autre Toy Story en préparation. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez attendre avec impatience. Et j’espère qu’un jour, je pourrai peut-être réaliser un autre film.

Que pouvez-vous nous dire du prochain Toy Story, prévu pour 2026 ?

Andrew Stanton, qui a co-écrit les quatre autres films, en est le réalisateur. Il collabore avec Kenna Harris, une jeune femme qui apporte beaucoup aux personnages. Ils font vraiment un travail fantastique. Toy Story 5 présentera une facette différente des héros et du monde que vous avez vus, sous un nouvel angle. Je sais que c’est assez énigmatique, mais je ne peux pas réellement en dire plus pour l’instant parce que je suis sûr que ça changera 18 fois de toute façon ! (rires)

>> Vice-Versa 2 avec les voix d’Adèle Exarchopoulos, Marilou Berry, Mélanie Laurent, Dorothée Pousséo, Gilles Lellouche et Pierre Niney – au cinéma le 19 juin