CINÉMA - "C'est le symbole de la vie romantique" : quand Woody Allen filme son Paris rêvé

"J'ai croisé un type que je n'avais pas revu depuis le lycée..." Fanny, une jeune femme incarnée par Lou de Laâge, rencontre par hasard Alain, un amour de jeunesse (Niels Schneider), mais elle est déjà liée à Jean (Melvil Poupaud), avec qui elle forme un couple de grands bourgeois. Avec Coup de Chance, tourné à l'automne dernier dans la capitale, Woody Allen met en scène un trio de vaudeville très français, la femme, l'amant et le mari. Pour cause, le réalisateur américain aime les villes et le cinéma français.

Dans ce nouveau long-métrage, en salles mercredi, il ne boude pas son plaisir et filme un Paris de carte postale. "Tous les Américains ont une certaine image de Paris en tête, c'est le symbole de la vie romantique dans le monde entier", souligne-t-il dans le reportage du 13H de TF1 en tête d'article. "Quand on pense à Paris, on pense aux Années 20, à la vie artistique, à la Belle Époque."