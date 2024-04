VIDÉO - Artus derrière la caméra pour "Un p’tit truc en plus" : "Je rêve de tourner avec Tim Burton"

Artus était l’invité de "Bonjour ! La Matinale" ce lundi 29 avril pour évoquer son premier film en tant que réalisateur. Il signe "Un p’tit truc en plus", une comédie en salles cette semaine qui traite du handicap avec humour. Retrouvez son entretien en intégralité.

Il en parle comme d’un accouchement qui doit se concrétiser ce mercredi. "J’ai hâte de voir la gueule du bébé", sourit Artus. Après une série d’avant-premières, son film Un p’tit truc en plus part à la conquête du public dans les salles de cinéma. Un projet particulier car il s’agit de son premier long-métrage en tant que réalisateur. L’humoriste met en scène un duo de braqueurs, père et fils qui, pour échapper à la police à la suite d’un larcin se retrouvent embarqués dans un séjour organisé pour des personnes en situation de handicap. Son personnage, Sylvain, se fera même passer pour un handicapé.

J’aime les films qui nous sortent de notre quotidien Artus

Artus confesse que Un p’tit truc en plus n’a pas été facile à produire, certains de ses interlocuteurs se montrant frileux face à ce film qui fait jouer des acteurs en situation de handicap. "J’ai même entendu des phrases que je ne pensais pas pouvoir entendre, comme 'Quand je vois des handicapés, je change de trottoir'", raconte le comédien dans "Bonjour ! La Matinale TF1" ce lundi. "Force est de constater que 28 ans après Le Huitième jour avec Daniel Auteuil, il n’y a pas eu beaucoup de films avec des personnes handicapées", souligne-t-il.

S’il est "plus proche dans ce qu'il aime d’Olivier Nakache et Éric Toledano", réalisateurs d’Intouchables, Artus compte parmi ses idoles l’un des réalisateurs américains les plus singuliers. "C’est mon rêve de tourner avec Tim Burton. J’aime les films qui nous sortent de notre quotidien", dit-il. Avant de pouvoir espérer le rencontrer, l’humoriste sera de retour à ses premières amours à la rentrée avec son nouveau one man show.